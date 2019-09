Schulausschuss in Hückeswagen : Spiel- und Parkplatz – beides geht an alter Schule

Hückeswagen In der Diskussion wurde deutlich, dass die zum Gespräch erschienenen Mütter und Väter stellvertretend auch für andere Eltern sprachen, deren Kinder die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) besuchen.

Zusätzliche Parkplätze, so die Argumentation, werden in der Altstadt und nahe am Friedhof dringend benötigt, unter anderem für ältere Besucher des Friedhofes. Die Mütter und Väter und auch andere Eltern von OGS-Kindern bewerten die Situation anders. Sie verwiesen darauf, dass mit dem großen Parkplatz oberhalb des Friedhofs und mit den Stellflächen an der Straße zum Kamp ausreichend Parkraum vorhanden sei. Tatsächlich seien die selten ausgelastet. Wenn auswärtige Friedhofsbesucher vergeblich nach einem Stellplatz suchten, liege das daran, dass die Parkplätze nicht ausreichend ausgeschildert seien.