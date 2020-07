Ferienangebot in Hückeswagen : Camp mit Spiel, Spaß und Wertschätzung

Scheideweg Im „Camp2Go“ der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Scheideweg können sich 80 Jungen und Mädchen eine Woche lang austiben – und kommen dabei auch über Gott und die Welt ins Gespräch.

Seit Montag besuchen 80 Kinder das „Camp2go“ auf dem großen Gelände der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Scheideweg. Zum zweiten Mal ist das Team der Initiative Camissio zu Gast – trotz Corona. „Wir sind sehr froh, dass wir nicht absagen mussten“, erklärt Christiane Middelmann, die für die Gemeinde die Camp-Fäden in der Hand hält. Innerhalb kürzester Zeit seien die 80 Plätze ausgebucht gewesen. Ein Drittel der Kinder käme aus der Gemeinde, ein weiteres aus dem Umfeld, und viele Kinder seien erstmalig bei einer Aktion der Landeskirchlichen Gemeinschaft dabei.

„Die Kinder sind in Zehnergruppen unterwegs“, erläutert Klockner. Das gilt für die Spielzeiten am Morgen und am Nachmittag sowie für das Mittagsessen und die Zeiten im Plenum auf Abstand. Deswegen müssen sie keinen Mundschutz tragen, wenn sie auf dem Gelände unterwegs sind. „Die Spielzeiten sollen den Kindern die Möglichkeit geben, sich richtig auszupowern“, sagt Klockner. Verschiedene Gruppenspiele warten an den Stationen, und wenn die Sonne herauskommt, baut das Team einen Hüpfpark auf – nur die beliebte Wasserrutsche darf wegen der Coronabeschränkungen in diesem Jahr nicht zum Einsatz kommen.