Hückeswagen : Spiel, Spaß und Spannung beim Feriencamp in Scheideweg

Auch eine Wasserrutsche gehört zum Freizeit- und Spaßangebot des Camp2Go-Camp2Go-Feriencamps in Scheideweg, das in zehn Tagen startet. Foto: Deutsche Zeltmission

Scheideweg Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren sind für die Zeit vom 19. bis 23. August zu einem Feriencamp in Scheideweg willkommen, das die Deutsche Zeltmission erstmals in Hückeswagen veranstaltet.

Das sechste zweiwöchige Kinderdorf ist Geschichte, nun steht eine weitere, einwöchige Ferienaktion für Kinder an: Am Montag, 19. August, startet auf Einladung der Landeskirchlichen Gemeinschaft Scheideweg im und am Vereinshaus Scheideweg die Camissio-Camp2Go-Sommerferienwoche. Dabei handelt es sich um ein mobiles Ferienprogramm der Deutschen Zeltmission aus Siegen-Geisweid, das zum ersten Mal in Hückeswagen Station macht. Das Motto der Ferienaktion lautet: „Das Abenteuer beginnt“.