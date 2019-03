Patienteninformation: Spezialisten referieren über Herzrhythmusstörungen

Hückeswagen Das Wermelskirchener Krankenhaus lud zu einer Informationsveranstaltung ins Hückeswagener Forum ein. 80 Gäste kamen.

Als Schirmherr war Bürgermeister Dietmar Persian ins Forum gekommen und begrüßte zu Beginn der etwa zweistündigen Veranstaltung die etwa 80 Besucher. „Beim Herz denken wir oft an Gefühle. Um die soll es heute aber nicht gehen. Vielmehr steht das wichtigste Organ des Menschen im Mittelpunkt“, sagte Persian. Anschließend begrüßte er das Team der Inneren Medizin des Krankenhauses Wermelskirchen um den Ärztlichen Direktor Volker Launhardt, das sich in vier Vorträgen dem Thema von verschiedenen Seiten her näherte. In den vier Vorträgen betrachteten die vier Mediziner Sebastian Strehlow, Arne Scholz, Michael Kellersohn und Launhardt auf informative und leicht verständliche Art und Weise die unterschiedlichen Aspekte des Themenbereichs der Herzrhythmusstörungen.