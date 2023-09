Fest-Wochenende in Hückeswagen Sperrungen in der City zum Altstadtfest

Mit Blick auf die Sicherheit der Besucher werden an mehreren Stellen in der Altstadt wieder Fluchtwege ausgewiesen, so etwa an der Islandstraße im Bereich des Modehauses Sessinghaus und der Marktstraße nahe der Pauluskirche. Entweder sind die Hinweise auf Schildern zu sehen oder aber auf Bannern, die über die Straße gespannt werden. Das bestätigte Kemper. Alle Hinweise samt der Pfeile, die in die Richtung des Fluchtwegs weisen, sind von überall gut zu erkennen ist.