„Die Weggefährten“ Hückeswagen : Das Spendenkonto der Hospizgruppe wächst weiter

Hückeswagen Die Hospizgruppe Hückeswagen freut sich über eine wohl noch nicht dagewesene Spendenbereitschaft. Nachdem sie die finanzielle Situation mit all ihren Konsequenzen öffentlich gemacht hatte, füllt sich das Spendenkonto.

„Die Weggefährten“ hoffen nun, dass alle Projekte und Ideen im nächsten Jahr umgesetzt werden können. „Die FaB konnten wir in einem persönlichen Gespräch über unsere so wertvolle Arbeit informieren“, berichtet Schriftführerin Judith Hanke. In der Folge konnte sie eine Spende in Höhe von 500 Euro in Empfang nehmen. Auch neue Dauerspender konnten durch die persönlichen Besuche von des stellvertretenden Vorsitzenden Gerd Prinz gewonnen werden und kommen den Ehrenamtlichen nun zugute.