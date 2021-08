Tierschutz in Hückeswagen : Mehr als 14.000 Euro für Tiere in Not gespendet

Mehr als 14.000 Euro für Tiere in Not gespendet

Hückeswagen Die Spendensumme von mehr als 14.000 Euro füllt mehr als 35.860 Näpfe und kommt in Form von Futter bundesweit unterschiedlichen Tierheimen und Initiativen zugute.

Mit einer umfangreichen Spende hat die auf Marketingdienstleistungen im Heimtierbereich spezialisierte Agentur takefive-media aus Wiehagen das erfolgreiche Projekt „Goodyfriends“ unterstützt und will damit die große Verbundenheit zum Thema Tierschutz unter Beweis stellen. “Die Spendensumme von mehr als 14.000 Euro füllt mehr als 35.860 Näpfe und kommt in Form von Futter bundesweit unterschiedlichen Tierheimen und Initiativen zugute“, teilt die Agentur mit

Die takefive-media GmbH ist ein 2004 gegründetes Marketingunternehmen mit Sitz in Hückeswagen. Das 16-köpfige Team entwickelt Werbe- und Kommunikationskonzepte und hat sich thematisch unter anderem auf die Heimtierbranche spezialisiert. Zum Leistungsportfolio zählen Services in den Bereichen Mediengestaltung Print und digital, Foto und Film, Social Media, Public Relations, Events und Messen sowie Beratung und Workshops. „Es ist uns ein großes Anliegen, mit unserer Spende den Tierschutz zu stärken und dort zu helfen, wo Hilfe dringend erforderlich ist. Wir freuen uns, wenn wir unseren Beitrag dazu leisten können“, sagt Geschäftsführer Stephan Schlüter. „Das Projekt GoodyFriends, das mit der Fachhandelsgruppe zookauf sowie den zookauf-Fachhändlern vor Ort regelmäßig Spendenaktionen durchführt, trägt in hohem Maße dazu bei, die Not von Tieren zu lindern und regionale Tierschutzvereine mit Futter-, Sach- und Warenspenden zu unterstützen“, ergänzt Prokuristin Johanna Ehlke, die das Spendenprojekt begleitet. Auch auf der zweiten digitalen Messe, die vom 10. bis 19. September stattfinden wird, zeigt die für die Umsetzung der virtuellen Plattform verantwortliche Agentur von der Gewerbestraße, dass Tierschutz, artgerechte Tierhaltung sowie Kooperationen wichtige Schwerpunktthemen sind. Wie bereits zur Premiere 2020 können sich Vertreter aus Industrie und Handel sowie Experten der Heimtierbranche auch beim diesjährigen Branchentreff über diese und viele weitere Schwerpunkte informieren.