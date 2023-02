Nach dem Großbrand in Hückeswagen Der Schock durchs Feuer sitzt immer noch tief

Vincenzo Pitingaro, der seit 40 Jahren dort gewohnt hatte, läuft das Ereignis bis heute nach. „Ich stehe immer noch unter Schock“, sagte der 66-Jährige, der seit diesem Tag ein Zimmer im Hotel Kniep bewohnt, am Donnerstagabend bei der Übergabe der Spenden. Als der Brand am Morgen gegen 8.20 Uhr ausgebrochen sei, habe er noch geschlafen. Anwohner der gegenüberliegenden Straßenseite hatten den Hausbewohner per Telefonanruf geweckt und auf das Feuer aufmerksam gemacht. „Ich weiß selber nicht mehr, wie ich aus dem Haus gekommen bin“, berichtete er in der Glashalle am Bahnhofsplatz, wo er auf seine ehemaligen Nachbarn traf.