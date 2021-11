Hückeswagener helfen in Bad Neuenahr : Spenden der katholischen Kleiderkammer fürs Ahrtal

Gaby Vollbrecht aus Hückeswagen beim Ausladen der Lieferung der katholischen Kleiderkammer ins Ahrtal am DRK-Service-Center Aha in Bad Neuenahr. Foto: wow Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Das Hückeswagener Ehepaar Vollbrecht war bereits kurz nach der Flutkatastrophe in Bad Neuenahr. Es hat eine persönliche Verbindung zu dem Ort. Jetzt brachten Gaby Vollbrecht und ihr Mann persönlich die dritte Hilfslieferung.

Deutschlandweit hat die Flutkatastrophe im Ahrtal Mitte Juli nicht nur für Entsetzen gesorgt, sondern auch eine beispiellose Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Auch Hückeswagener Privatpersonen haben nicht nur Geld und Kleidung für die Hilfsorganisationen gespendet, einige waren auch direkt vor Ort und hatten ihre Spenden abgegeben. So war Gaby Vollbrecht etwa schon zweimal in Bad Neuenahr, um jeweils eine ganze Wagenladung Kleider und Haushaltsgegenstände am Beratungs- und Servicecenter Ahr des Deutschen Roten Kreuzes abzugeben. „Das ist in Absprache mit dem Vorstand der katholischen Kleiderkammer geschehen – als Teil unserer Vorbereitungen für die Wiedereröffnung im Januar“, sagt Gaby Vollbrecht. Die „Kammerzofen“, zu denen die Hückeswagenerin zählt, hatten den Bestand der seit 20 Monaten geschlossenen Kleiderkammer auf den Prüfstand gestellt und kräftig ausgemistet.

Das Ehepaar Vollbrecht hat einen direkten Bezug zum Ahrtal. „Wir haben ein Ferienhaus in Remagen, das gottlob von der Flut verschont geblieben ist“, berichtet Gaby Vollbrecht am Montag, als sie mit ihrem Mann mit einer dritten Wagenladung Kleidung, Schuhen und Haushaltsgegenständen in Bad Neuenahr angekommen ist. Die Hückeswagenerin erinnert sich noch gut an die ersten beiden Besuche fast unmittelbar nach der Katastrophe. „Damals haben wir die Auswirkungen mehr als deutlich gesehen – die verschmutzten und zerstörten Straßen, die Spuren des Wassers an den Häusern, die aufgestapelten Schrottautos. Das war schon heftig“, erinnert sich Gaby Vollbrecht.