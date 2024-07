SPD-Ortsverband und Hückeswagener Zimmerei Zultner Die Skater vom Bergischen Kreisel bekommen einen Unterstand

Skaten ist eine Outdoor-Sportart. Daher werden Inliner, Skater, BMX- sowie Skateboard-Fahrer, die sich auf dem Skaterpark zwischen Festplatz am Aldi-Markt und dem Bergischen Kreisel tummeln, schon einmal mitunter nass. Dann suchen sie schnellstmöglich einen Unterschlupf, in dem sie den Regenschauer abwarten können, um ihr geschäftigen Treiben wieder aufzunehmen. Bislang halten sich die Jungen und Mädchen in solchen Fällen und auch, wenn sie mal weniger skaten und dafür mehr quatschen wollen, am Hintereingang der Bäckerei Steinbrink am Wupper-Kreisel auf. Das jedenfalls haben SPD-Ortsvorsitzender Detlef Schulz und Fraktionschef Jürgen Becker festgestellt.