Hückeswagener Ortsverein SPD-Chef hadert mit dem Abstimmungs-Schicksal

Im Sport werden bei einem Unentschieden die Punkte geteilt, in der Politik gilt bei einem Antrag einer Partei ein Remis dagegen als Niederlage. Das ist so in der Gemeindeordnung hinterlegt. Entsprechend groß ist noch der Frust beim Hückeswagener SPD-Vorsitzenden Detlef Schulz, und diesen ließ er am Donnerstagabend auf der Jahreshauptversammlung heraus. Dabei sparte er nicht mit Kritik an Bürgermeister Dietmar Persian und drei Ratsparteien.