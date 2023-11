Hückeswagener Ortsverein SPD fordert mehr Tempo beim Bad-Neubau

Das Dilemma der Stadt ist offensichtlich: zu viele große Wünsche am Ende vom Geld. Die Haushaltslage ist seit Langem schwierig (einfach war sie nie) und sie wird sich weiter verschlechtern. Das passt nicht gut in eine Zeit, in der die Stadt auf extrem hohe Investitionen setzt, um Hückeswagen zukunftsfähig zu machen. „Es geht darum, Prioritäten zu setzen“, unterstrich Stefan Mallwitz bei der Mitgliederversammlung der SPD am Donnerstagabend im Kultur-Haus Zach. Als stellvertretender Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion berichtete er über aktuelle Entscheidungsprozesse in der Kommunalpolitik.