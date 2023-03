Hückeswagener Haushalt Auf der Suche nach den Fördertöpfen

In seiner Haushaltsrede verwies er auf eine Mitarbeiterin der Stadt Wermelskirchen, die im vergangenen Jahr mehr als eine Million Euro an Fördermittel zu Tage gefördert hatte, was dem 8,2-Fachen ihrer Personalkosten entsprach. „Etwas Vergleichbares wünschen wir uns auch für Hückeswagen“, betonte Becker.