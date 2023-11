Hückeswagener Ortsverein SPD ehrt ihre prägenden Persönlichkeiten

Das kann auch Sibylle Rautenbach für sich beanspruchen, die 1983 in die SPD eingetreten war. Die heute 94-Jährige engagierte sich über Jahrzehnte hinweg im Vorstand der Ortspartei, in der Ratsfraktion und später in der Senioren-Gruppierung 60plus. Sie war stellvertretende Bürgermeisterin und, jenseits vom Engagement für die SPD, Gründerin des Fördervereins des Johannesstifts. Anerkennung genoss Sibylle Rautenbach auch über die eigene Partei hinaus: 2017 hatte die FDP ihr ehrenamtliches Wirken mit dem Liberalen Bürgerpreis gewürdigt.