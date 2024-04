Spatenstich für neuen Bahnhofsplatz in Hückeswagen Für mehr Leben inmitten der Stadt

Darauf geht auch Bürgermeister Dietmar Persian in seiner Rede vor dem Spatenstich ein, bei dem ihm unter anderem Kolping-Kinderprinz Luis Bauer und Michaela Wiezorek, Bürgermeisterin der befreundeten Gemeinde Königs Wusterhausen aus Brandenburg, zu Hand gehen. Das Konzept sei überschrieben mit „Für eine lebendige Altstadt mit regionaler Strahlkraft“, erläutert Persian und fügt an: „Damit wird schon deutlich, um was es hier geht: um Leben in der Stadt.“