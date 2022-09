Hückeswagen spart Energie : Viele kleine Maßnahmen – große Wirkung

Hückeswagen Die Bürgermeister der Schloss- und der Hansestadt geben die ersten Energiespar-Tipps im Rahmen der Kampagne von BEW und den Städten Hückeswagen, Wermelskirchen, Wipperfürth und Kürten.

Dietmar Persian Wir haben für zu Hause Energiespar-Steckdosenleisten angeschafft, damit wir sicher sein können, dass Fernseher, Sound-Anlage, Sat-Receiver und Co. ganz ausgeschaltet sind, wenn wir sie nicht nutzen. Ob das unsere wirkungsvollste Maßnahme ist, kann ich nicht beurteilen. Aber sie hilft. Mir hat ein Fachmann berichtet, dass allein durch den Stand-by-Betrieb von Geräten in Haushalten schnell 100 Euro Stromkosten pro Jahr zusammenkommen. Was ich zum Beispiel nicht wusste: Auch ein verlassenes Handy-Ladegerät an der Steckdose braucht Strom. Diesen Verbrauch kann man sich echt sparen. Ich war auch so ein Kandidat, der überall Ladekabel zurückgelassen hat. Jetzt nicht mehr. Viele kleine Maßnahmen entfalten große Wirkung. Deshalb ist jeder Einzelne gefragt, mitzumachen.