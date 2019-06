Hitzeaktion in Hückeswagen : Sparkasse kühlt Kunden kostenfrei

Hückeswagen Angesichts der hochsommerlichen Temperaturen hatten sich die Mitarbeiter der Hückeswagener Sparkassen-Geschäftsstelle an der Peterstraße eine eiskalte Überraschung überlegt.

Temperaturen fast wie in der Sahara, und das mitten im bergischen – wer denkt da nicht über eine erfrischende Abkühlung nach? Die Mitarbeiter der Sparkasse gingen am Dienstag sogar einen Schritt weiter und erfreuten alle Kunden der Geschäftsstelle an der Peterstraße bei tropischen Temperaturen mit einem kühlen Eispräsent. „Ein nostalgischer Gelati-Wagen – ausgeliehen vom Förderverein Haus Thiele in Radevormwald – sorgte für eine typisch sommerliche Kulisse beim Eisverzehr“, berichtet Michael Scholz von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sparkasse. Hier bedienen die Mitarbeiter Vjollca Pepaj und Daniel Czech gerade einen Hückeswagener Kunden.