Neuer Geigen- und Bratschenlehrer in Hückeswagen Spanischer Violinist an der Musikschule

Dass es in Deutschland nicht ganz so warm ist und die Sonne nicht so häufig scheint wie in seinem Heimatland Spanien, hat Alejandro Vega Sierra schon feststellen müssen. Sein musikalischer Werdegang hat ihn dennoch nach Deutschland verschlagen. „In NRW gibt es mehr Orchester als in ganz Spanien“, erklärt der 29-jährige Geigen- und Bratschenspieler, der derzeit in Wuppertal lebt. Von seinem Können und Wissen profitieren jetzt auch die Schüler der Musikschule Hückeswagen (MSH). Seit April gibt Sierra Geigenunterricht im Domizil der Musikschule im Kultur-Haus Zach und übernimmt mittwochs die Schüler von seiner Vorgängerin Sara Ehmendörfer, die sich beruflich verändern möchte.