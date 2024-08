Konzert in Hückeswagen Spanische Gitarrenklänge zur lauen Sommernacht

Während die Schlosskonzerte in den Sommermonaten pausieren, müssen die Hückeswagener dennoch nicht auf hochkarätige Klassikkonzerte verzichten. Im Juni, Juli und August bot das Kultur-Haus Zach erstmals drei Konzerte im Rahmen der „Sommernacht der Klassik“ mit Fokus auf Gitarrenmusik an. Den Abschluss der Konzertreihe machte am Samstag der Kölner Gitarrist Ivan Petricevic, der zum ersten Mal in der Schloss-Stadt gastierte. Mit seinem Programm „Guitarra del Sur“ nahm er das Publikum nicht nur mit auf eine musikalische Reise durch die Jahrhunderte, sondern auch zu mediterranen und südländischen Regionen.