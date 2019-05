Ansichtssache : Sorgen der von Lärm geplagten Anwohner erst nehmen

Meinung Hückeswagen Die Themen der vergangenen Woche beschäftigen viele Menschen: vom Lärm genervte Anwohner, Aktionstag für Senioren und die Ordnungspartnerschaft an der Bever.

Es ist schon erstaunlich, was sich da in den vergangenen 15 Jahren entwickelt hat: Seitdem die in der Ordnungspartnerschaft Bever-Talsperre zusammen agierenden Behörden und Institutionen gemeinsam an einem Strang ziehen, funktioniert das Zusammenleben von Anwohnern und Nutzern der Talsperre immer besser. Auch an den „heißen Wochenenden“ im Hochsommer mit mehreren tausend Besuchern an zwei Tagen, gibt es längst nicht mehr die untragbaren Zustände von vor 20 oder 30 Jahren. Die Strategie des Hückeswagener Ordnungsamtes, den Kontrolldruck auch weiterhin aufrecht zu erhalten, ist genau richtig, denn ohne ständige Präsenz der Ordnungshüter wird es nicht gehen. Das mag man schade finden, ist in der heutigen Zeit aber leider so. Mancher Besucher an der Bever braucht es, wenn man ihm seine Grenzen aufzeigt und klare Regeln aufstellt. Davon profitieren nicht nur die anderen Nutzer des Freizeitgebietes, sondern vor allem auch die Anwohner, die ebenfalls die traumhaft-schöne Lage genießen sollen. Und zwar ohne unschöne Zwischenfälle. Mit der Ordnungspartnerschaft hat sich der Bereich um die Talsperre zu einem Platz für Erholung und der Entspannung gemausert. Jeder Besucher kann etwas dafür tun, dass das auch so bleibt.