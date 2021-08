Konzert im Hückeswagener Kultur-Haus Zach : „Sommernacht der Klassik“ mit virtuosem „Ersatz“-Duo

Bei der „Sommernacht der Musik" musizierte Tristan Angenendt mit Franzska Rolland, die für seine erkrankte Frau eingesprungen war. Foto: D. Bauer

Hückeswagen Das angekündigte „Angenendt Guitar Duo“ war aus Krankheitsgründen nur zur Hälfte im Kultur-Haus Zach erschienen. Tristan Angenendt spielte daher kurzfristig mit Franziksa Rolland – und beide begeisterten das Publikum.

Kurzfristige Planänderung am Samstagabend bei der „Sommernacht der Klassik“: Der Gitarrist Tristan Angenendt wurde im Kultur-Haus Zach von Franziska Rolland begleitet. Eigentlich wollte er mit seiner Frau Martina Angenendt spielen, doch diese war aus gesundheitlichen Gründen verhindert. Das Konzert konnte trotzdem stattfinde, auch das geplante Programm „Serenata italiana“ wurde mit nur wenigen Änderungen gespielt. Der Gitarrenabend im italienischen Ambiente wurde von Franziska Rolland eröffnet, die an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock studiert. Ihr Feingefühl an der Gitarre begeisterte das Publikum, das mit gerade einmal zehn Zuhörer allerdings überschaubar war.

Obwohl der jungen Gitarristin und Tristan Angenendt nur wenig Zeit geblieben war, um sich auf das Konzert vorzubereiten, spielten sie auch als Duo. „Das Stück hatten meine Frau und ich eigentlich als Kontrast-Zugabe geplant, aber wir spielen es heute in der Mitte unseres Programms anlässlich des 100. Geburtstags von Astor Piazzolla“, kündigte Angenendt das Stück „Was kommen wird“ des argentinischen Komponisten an. Der 1992 verstorbene Musiker ist als Begründer des Tango Nuevo bekannt, der an die Tradition des Tango Argentino anschließt.

Im Solo spielte Tristan Angenendt eine Sonate von Niccolo Paganini. Der Gitarrist wurde in Wesel geboren und war mit 14 Jahren Jungstudent in der renommierten Gitarrenklasse von Hubert Käppel an der Musikhochschule Köln. Sein Studium schloss er mit Auszeichnung ab. Angenendt ist einer der erfolgreichsten deutschen Gitarristen seiner Generation. Seit 2007 unterrichtet der Musiker und leitet derzeit eine eigene Gitarrenklasse an der Hochschule für Musik und Theater Rostock.

Die Sonate in drei Sätzen entlockte dem Publikum Bravo-Rufe, denn sie erfüllte das Kultur-Haus-Zach mit schönster Gitarrenmusik, die mal leise und mal kraftvoll war. „Niccolo Paganini ist als Geiger bekannt, aber eigentlich war er Gitarrist. Viele seiner Stücke sind für die Gitarre geschrieben, und ich werde die begleitende Violine in mein Gitarren-Solo integrieren“, verkündete Angenendt – gelungen war ihm das hervorragend, entwickelte die Sonate doch den drei Sätzen eine virtuose Dynamik.

Der „Sommerabend im Kultur-Haus-Zach“ war eine Begegnung zwischen einem kleinen, aber sehr aufmerksamen Publikum und zwei Ausnahmetalenten an der Gitarre.

