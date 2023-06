Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Sommernacht der Klassik mit dem „Angenendt Guitar Duo"

Anfang des 19. Jahrhunderts reisten erstmals virtuose Saitenkünstler wie Ferdinando Carulli (1770-1841) durch Europa, gaben umjubelte Konzerte und machten die Gitarre auf dem ganzen Kontinent populär. Dabei wurden dem Zeitgeist entsprechend insbesondere Bearbeitungen von bekannten Opernmelodien zur Mode. Besonders beliebt waren damals wie heute die Motive aus Gioacchino Rossinis (1792-1868) „Barbier von Sevilla“. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts verschwanden die Gitarren dann für einige Jahrzehnte von den Bühnen Europas. Gleichzeitig entwickelten spanische Komponisten einen eigenen, nationalen Stil, der traditionelle Elemente der Volksmusik und Folklore mit klassischer Musik verbanden. Zu den bedeutendsten Komponisten dieser Epoche zählt Isaac Albéniz (1860-1909), dessen Werke zwar ursprünglich für Klavier entstanden, heutzutage aber mehrheitlich in Bearbeitungen für Gitarre aufgeführt werden. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlebte die Gitarre dann eine Renaissance als Konzertinstrument, vorangetrieben von spanischen Gitarrenvirtuosen wie Miguel Llobet oder Andrés Segovia. Insbesondere Segovia regte zahlreiche zeitgenössische Komponisten wie Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968) an, für die Gitarre zu schreiben.