Hückeswagen: Sommernacht der Klassik im Kultur-Haus Zach

Kultur-Haus Zach : Sommernacht der Klassik mit „Duo Palatio“

Christiane Meininger und Volker Höh bilden das „Duo Palatino“, das am 18. August im Kultur-Haus Zach gastiert. Foto: Fotostudio classic-art-foto

Hückeswagen Im Kultur-Haus Zach geht’s am Samstag, 18. August, virtuos, romantisch und „verrückt“ zu.

In eine „Sommernacht der Klassik“ wollen Christiane Meininger (Flöte) und Volker Höh (Gitarre) am Samstag, 18. August, ihr Publikum im Kultur-Haus Zach an der Islandstraße entführen. Die zwei Spitzenmusiker auf ihren Instrumenten, die das „Duo Palatino“ bilden, präsentieren an diesem Abend Serenadenmusik, romantische Balladen, virtuose Tänze und andere „Verrücktheiten“, die die Zuhörer in Urlaubslaune versetzen sollen.

Das aktuelle und kontrastreiche Programm „All Time Favourites“ nimmt das Publikum unter anderem mit nach Andalusien und Lateinamerika. „Die Musikauswahl ist eine intensive musikalische Liaison, die frisch, temperamentvoll, leidenschaftlich, aber auch mit Tiefgang gefühlvoll, erotisch und nicht zuletzt mit einer Prise Humor daherkommt“, berichtet Stefan Noppenberger vom Trägerverein des Kultur-Hauses. So werden Evergreens barocker Kammer- und Konzertmusik, die „Air“ und die „Badinerie“ Johann Sebastian Bachs sowie Marin Marais‘ „Spanische Verrücktheiten“ (“Les Folies d’Espagne“) zu hören sein. Aber auch Sätze aus Mozarts Klaviersonaten KV 331 und 332, Schuberts Klavierlied „Ave Maria“ oder Godards „Valse“, eine frühe Originalkomposition aus der Blütezeit französischer Salonmusik, werden neben temperamentvollen Werken Granados und M. Diego Pujols gespielt.

Christiane Meininger, Flötistin aus Bergisch Gladbach, und Volker Höh, Gitarrist aus Montabaur, stammen beide aus der Pfalz und sind wie vormals die Kollegen im 19. Jahrhundert aus dem Kuseler Musikantenland in die Welt gezogen, bevor sie sich auf Anregung eines befreundeten Kulturmanagers zum „Duo Palatino“ zusammengefunden hatten. Meininger gilt als eine der musikalischsten, emotional reichsten und klangschönsten Flötistinnen der heutigen Zeit. Zu ihren Markenzeichen zählt die Verwirklichung neuer musikalischer Ideen und origineller Projekte, für die sie mit Komponisten auf der ganzen Welt zusammenarbeitet. Noppenberger: „Neue, sinnlich-fantasievolle Werke sind so für sie und ihre Ensembles entstanden, die auf zahlreichen CD-Produktionen dokumentiert sind und in der Fachpresse als ,Kammermusikalische Juwelen’ gelobt werden.“ Zugleich ist die Flötistin ein bekennender Fan der Kammermusik von Mozart und seinen Zeitgenossen.

Höh ist einer der vielseitigsten deutschen Gitarristen. Als Solist, mit Orchestern und in kammermusikalischen Besetzungen ist er auch als Kulturbotschafter für das Goethe-Institut auf den internationalen Konzert- und Festivalbühnen zu Hause. „Seine von der Fachkritik prämierten CD-Produktionen zeugen von stilistischer Vielfalt und differenzierter Klangästhetik“, versichert Noppenberger. 2013 wurde er „für besondere Verdienste in der Musikkultur in Rheinland-Pfalz“ mit dem Preis der GlücksSpirale ausgezeichnet.

Karten zum Preis von zwölf Euro im Vorverkauf gibt es in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter www.kultur-haus-zach.tickets.de An der Abendkasse kosten sie 14 Euro.

Sa. 18. August, 20 Uhr, Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7.

(büba)