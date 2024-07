Sommer in Hückeswagen Sommerkleidung wird in einigen Geschäften zum Ladenhüter

„Wir beliefern auch Wellness-Hotels und Thermen, in denen Menschen etwas für ihre Gesundheit tun und dafür auch unsere Produkte tragen“, sagt sie. Es gebe ja auch nichts Besseres als zu schwimmen. Und wenn an der Bever richtig was los ist, dann spüren das auch die Mitarbeiter im Werksverkauf an der Heinrich-Schicht-Straße in West 2. „Wir profitieren ungemein von Mund-zu-Mund-Propaganda“, sagt Schneider. Spezialisiert auf große Oberweiten und Problemfiguren wird die Bademode aus Hückeswagen in aller Welt getragen. „Problem ist, dass so viele Schwimmbäder in der Region geschlossen sind. Darüber beschweren sich bei uns viele Kunden“, sagt Schneider.