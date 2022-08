Jugend- & Sozialwerk in Hückeswagen : Sommerfest der Gotteshütte in den Wupperauen

In den Wupper­auen konnte am Sonntag auch sicher geklettert werden. Foto: Gotteshütte

Hückeswagen Gut 300 Menschen trafen sich am Sonntagnachmittag in den Wupperauen zum Sommerfest des Jugend- & Sozialwerks Gotteshütte. Vor allem für die kleinen Besucher gab es einige Attraktionen.

Farbenfroh statt grasgrün präsentierten sich am Sonntagnachmittag die Wupperauen im Bereich des Wupperkreisels unterhalb der Alten Ladestraße. So mancher Radfahrer, Spaziergänger und Autofahrer dürfte sich gefragt haben, was für ein geschäftiges Treiben dort wohl herrschen mag. Die Auflösung bringt Sascha Viehoff, Geschäftsführender Vorstand des Jugend- & Sozialwerks Gotteshütte mit Sitz an der Peterstraße: „Die Gotteshütte veranstaltete in der Zeit zwischen 13 und 17 Uhr das Sommerfest unter den schattigen Bäumen bei bestem Wetter.“