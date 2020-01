ADFC-Pläne für Hückeswagen : Die Stadt soll fahrradfreundlicher werden

Hückeswagen Auch wenn der Radtourismus wegen der Radtrasse seit Jahren boomt, wird das Fahrrad immer noch zu wenig im Alltag genutzt – meint der ADFC. Matthias Müssener und Alfons Herweg fordern daher ein Radwege-Infrastrukturkonzept.

Bürgermeister Dietmar Persian, Bauamtsleiter Andreas Schröder und die Tourismusbeauftragte Heike Rösner hätten sich im Anschluss sehr offen und gesprächsbereit gezeigt, versichern Alfons Herweg und Matthias Müssener vom ADFC. Für den nächsten „Radlertreff“ am Dienstag, 28. Januar, 19 Uhr, in der Gaststätte „Alter Markt“ haben die passionierten Fahrradfahrer den nächsten Schritt im Visier: „Wir wollen beantragen, dass die Stadt ein Radwege-Infrastrukturkonzept erstellt“, sagt Herweg. Wobei der 57-jährige Diplom-Sozialpädagoge betont: „Wir sind keine Experten. Für die Planungen müssten Fachleute gewonnen werden.“

Kohlenstoffdioxid Laut Umweltbundesamt könnten bundesweit drei Millionen Tonnen des gesundheitsschädlichen CO 2 eingespart werden, würde das Radfahrern in der Republik forciert.

Ein Anreiz ist die Förderung des Bundesverkehrsministeriums, das den bundesweiten Ausbau des Radverkehrs bis Ende 2023 mit 1,45 Milliarden Euro fördern will. „Es gibt bereits einen Radverkehrsplan der Bundesregierung“, sagt Müssener. „Da werden oft die Fördermittel nicht abgerufen.“ Das aber könnten sich die beiden Radfahrer für die Schloss-Stadt vorstellen. Mit einer Radwegeplanung wäre ein sicheres Fahren auf zwei Rädern möglich. „Auch wenn das Radfahren im Bergischen problematischer ist“, gibt Müssener zu. Doch dank der E-Mobilität sei inzwischen eine breitere Masse in der Lage, das Rad auch für Besorgungen zu nutzen. Der Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse sei eine Super-Einrichtung, werde aber hauptsächlich touristisch genutzt. „Die Trasse sollte in den Alltag mit eingebunden werden“, fordert der 53-jährige Maschinenbau-Ingenieur.

Ein Radverkehrskonzept ist nach Einschätzung der ADFC-Mitglieder wichtig, weil eine hohe Radverkehrsdichte neue Ansätze in der Stadtplanung bedeuten würden. Die Folge könnten weniger Parkplätze für Autos, dafür mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer sein. Auch heißt es in den Zielen, die der Kreisverband vorgibt: „Ein massiv ausgebauter Radverkehr kann einen erheblichen Anteil des urbanen Verkehrs übernehmen.“ Denn laut ADFC sind 50 Prozent der heute mit dem Kfz zurückgelegten Wege unter fünf Kilometer und sogar 70 Prozent unter zehn Kilometer – selbst im Bergischen. Konkret für Hückeswagen würde das bedeuten, dass Wege vereinfacht werden müssten. Herweg schlägt vor, Barrieren zu beseitigen. Und Müssener regt farbige Markierungen für die Übergänge an den Kreisverkehren im Zentrum an, damit Radfahrer leichter den Weg finden. Aber auch Autofahrer könnten so besser auf den querenden Radverkehr aufmerksam werden.