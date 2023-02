Unglaubliche Geschichte aus Hückeswagen Dr. Ulrich Wirges – Arzt, Arrest, Autor, Abenteurer

2002 hatte Wirges seinen Abenteuerroman „Everist“ fertiggestellt. Im Februar 2003 ist er wieder an seiner alten Wirkungsstätte in Hückeswagen: In der Bergischen Buchhandlung liest der 59-Jährige aus seinem Erstlingswerk. Wirges schreibt darin über einen Arzt aus Hückeswagen (!), der den Tod einer vermögenden älteren Frau verursacht haben soll. Everist, so heißt der Hauptakteur im Buch, verlässt daraufhin Europa und geht nach Afrika. Die Parallelen zu Wirges‘ eigenem Leben sind nicht zu übersehen.