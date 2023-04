Wetteraufzeichnung für Hückeswagen So viel Regen im März wie seit 35 Jahren nicht mehr

Allein an der Mess-Station an der Bever-Talsperre in Hückeswagen wurden insgesamt 228 Liter Regen pro Quadratmeter registriert – im langjährigen Mittel sind es dort im März gerade einmal 95 Liter. Damit hatte es in der Schloss-Stadt im Vormonat mehr als doppelt so viel geregnet und auch geschneit wie üblich. Überhaupt war die Schloss-Stadt das „Regenloch“ im Wuppergebiet, war die Bever-Talsperre doch die niederschlagsreichste Station in der Region. „Einen noch nasseren März gab es an der Mess-Stelle zuletzt 1988“, teilt Susanne Fischer, Pressesprecherin des Wupperverbands, mit. Vor 35 Jahren waren sogar 262 Liter im März gemessen worden. An gerade einmal acht Tagen blieb es in der Schloss-Stadt im vergangenen Monat trocken.