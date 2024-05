Kreisgesundheitsamt testet Hückeswagener Talsperre So sauber ist das Bever-Wasser

Info

Talsperren Der Oberbergische Kreis ist nicht nur europaweit der Landkreis mit den meisten Talsperren, sondern kann auch an den zwölf offiziellen Badestellen an der Agger-, Bever-, Brucher- und Lingese-Talsperre ausgezeichnete Badegewässerqualität nach der Badegewässerrichtlinie der Europäischen Union vermelden.

Badestellen In Hückeswagen gibt es an der Bever vier offiziell ausgewiesene Badestellen. Nur an diesen ist Baden erlaubt, und auch nur an diesen werden die Wasserproben entnommen: im Bereich des Ausflugslokals „Zornige Ameise“, auf der Halbinsel Käfernberg sowie an den Campingplätzen I und II.

Badesaison Die offizielle Badesaison auch an der Bever-Talsperre beginnt am 15. Mai und endet am 15. September.