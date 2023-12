Hückeswagener Einzelhandel So funktioniert die Weihnachtsverlosung

In der Adventszeit gibt es in diesem Jahr vier Zwischenziehungen an den Adventssamstagen, erstmals wurde auch eine am vorigen Wochenende während des Weihnachtsmarkts veranstaltet. Die beiden letzten sind für Samstag, 16. und 23. Dezember, vorgesehen. Die Lose werden dann jeweils ab 14.30 Uhr im Island eingesammelt, die Verlosung auf dem Wilhelmplatz beginnt um 15 Uhr. Hauptpreis ist jeweils ein Reisegutschein im Wert von 300 Euro; dazu werden „Schlosstaler“ im Wert von 50, 20 und zehn Euro verlost. Am Stand von „Rita’s Weinlädchen“ wird Glühwein verkauft, und nebenan bieten die Schüler der Klassen 9a und 9b der Montanusschule morgen, 15. Dezember, zwischen 14 und 16 Uhr frische Waffeln und Weihnachtsgebäck an. Die Geschäfte sind bis 16 Uhr geöffnet.