170 Jahre Kolpingsfamilie in Hückeswagen Lob für die lebendige Gemeinschaft

Die Feier zum Jubiläum war in erster Linie ein Familienfest, und das bedeutete: Vom Kleinkind bis zum Senioren war für jeden etwas dabei. was bedeutete, dass die Zielgruppe vom Kleinkind bis zum Rentner alle umfasste. Das spiegelte sich im Rahmenprogramm wieder, das für die Kinder eine große Hüpfburg, eine Rollenbahn oder ein überdimensionales „Vier gewinnt“-Spiel aufbot, bei dem sich so mancher kleiner Spieler schon arg strecken musste, um den riesigen Plastik-Spielchip einwerfen zu können. Aber auch die wilde Fahrt in der Plastikkiste, so kurz sie sein mochte, kam gut an. „Ich will noch mal“, rief etwa der fünfjährige Marvin, ehe er mit seiner orangefarbenen Kiste, in der er gerade erst heruntergewollt war, wieder zum Einstieg spazierte.