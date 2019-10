Wupperverband : So misst der Wupperverband den Regen

Peter Nieland, Messtechniker im Bereich Wassermengenwirtschaft und Hochwasserschutz beim Wupperverband, nimmt an der Bever-Talsperre die morgendliche Regenmenge ab. Normalerweise übernehmen diese Aufgabe seine Kollegen von der Bereitschaft. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Einmal im Monat gibt der Wupperverband die Regenmengen der letzten vier Wochen bekannt – mit Vergleichszahlen zu den anderen Wetterstationen. Aber wie wird die Regenmenge berechnet? Und wofür werden die Zahlen genutzt?

Das Wochenende brachte fast nochmal sommerliche Verhältnisse ins Bergische. Doch davor hatte es viel geregnet. Wälder, Gärten und Parks haben die Nässe dringend nötig – auch die Talsperren, die merklich an Umfang verloren haben. Viele braune Stellen am Ufer sind an der Bever-Talsperre zu entdecken. Wie viel Regen fällt und wo genau, das ermitteln die Wetterexperten des Wupperverbandes jeden Monat aufs Neue und präsentieren eine Statistik über Regenmengen und Sonnenstunden.

„Wir haben ein flächendeckendes Netz an Wetterstationen“, sagt Peter Nieland, Messtechniker beim Wupperverband im Bereich Wassermengenwirtschaft und Hochwasserschutz. 40 solcher Klimastationen gibt es im Verbandsgebiet. Für die Regenmengen in der Schloss-Stadt steht exemplarisch die Station an der Bever-Talsperre, die direkt am Wasser positioniert ist. Von dort gibt es einen herrlichen Blick über das Wasser. Und wer jetzt glaubt, dass bei der Regenerfassung modernste Technik zum Tragen kommt, irrt, denn die gute alte Handmessung ist auch heute noch relevant. „Die Technik fällt aus, der Mensch nicht ganz so oft“, sagt Nieland und schmunzelt. Und so gibt es an der Bever-Talsperre jeden Morgen möglichst um 7.30 Uhr die obligatorische Regenmessung durch den Bereitschaftsdienst. Sieben Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr. Ohne Ausnahme. Auch an Feiertagen.

Info 14 Talsperren und elf Klärwerke Wer Der Wupperverband, der auch für Hückeswagen, Radevomwald und Wermelskirchen zuständig ist, wurde 1930 gegründet, um die wasserwirtschaftlichen Aufgaben im 813 Quadratkilometer großen Einzugsgebiet der Wupper über kommunale Grenzen hinweg zu erfüllen. Für den Verband stehen als öffentlich-rechtliches Unternehmen nach eigenen Angaben jedoch nicht die Gewinnorientierung, sondern der Schutz und die nachhaltige Bewirtschaftung der Ressource Wasser im Mittelpunkt. Was Der Wupperverband betreibt 14 Talsperren, elf Klärwerke, eine Schlammverbrennungsanlage und weitere Anlagen wie Hochwasserrückhaltebecken und Regenbecken. Er unterhält 2300 Kilometer Flüsse und Bäche. Verbandsmitglieder sind Städte und Gemeinden, Kreise, Wasserversorgungsunternehmen, Industrie sowie Gewerbe im gesamten Wuppergebiet.

An der Klimastation an der Bever-Talsperre gibt es einen Wettersensor, einen Regenmesser und einen Regensensor – drei unscheinbare Geräte, die fleißig ihre Arbeit verrichten. Die Niederschlagsmenge in Form von Regen wird ganz normal durch den Regenmesser in einem Messbecher festgestellt. Der Regen fällt über einen Trichter in einen Auffangbehälter, von dort wird das Wasser in einen Behälter zum Messen der Menge umgefüllt. Ist Schnee gefallen, wird der in einem Topf gesammelt, aufgetaut und gemessen. „Wir ergänzen mit der Handmessung die Technik des Regensensors, der das alles auch digital erfasst“, sagt Nieland. Die per Hand und Sensor ermittelten Daten werden per Netzwerk an die Zentrale des Wupperverbandes weitergeleitet. „Die Zahlen landen auf dem Server der Hauptverwaltung und werden in ein Auswerterprogramm eingespeist“, erläutert er.

Der Wettersensor habe die Aufgabe, die globale Strahlung der Sonne zu erfassen, außerdem die Luftfeuchtigkeit, die Lufttemperatur und den Luftdruck. Auch diese Daten werden kontinuierlich erfasst und übertragen. Nieland betont, dass all diese Daten wichtige Grundlagen für die Steuerung der Talsperren und den Hochwasserschutz sind. In trockenen Zeiten müsse die Abgabe von Wasser erhöht werden. „Wir nutzen die Datenmengen natürlich auch zu statistischen Zwecken und geben sie weiter an Dritte“, sagt der 56-Jährige. Hierzu zählen neben der Presse auch Ingenieur-Büros, die die Daten für ihre Planungen benötigen. Auch als Bemessungsgrundlage für Regenrückhaltebecken und für die Gebäudeversicherung sind Niederschlagsmengen eine wichtige Statistik. Zweimal die Woche wird der Regensensor kontrolliert und bei Bedarf auch entleert, damit die nächste Messung wieder exakt vorgenommen werden kann.

Nieland hat festgestellt, dass der Klimawandel längst auch Hückeswagen erreicht hat, denn die Jahresmenge an Regen mag sich zwar im Mittel kaum verändert haben, wohl aber die Verteilung der Niederschläge. „Wir erreichen oft die Monatsmenge an nur wenigen Tagen“, sagt er. Für niemanden sei eine solch ungleiche Verteilung sinn- und wertvoll. „Gerade Ende September hat es viel geregnet. Die Pegel sind aber kaum angestiegen, weil die Böden derart trocken sind, dass sie die Menge an Niederschlag locker aufnehmen können“, erläutert der Wetterexperte. Die Natur brauche dringend den Regen. Und der Wupperverband die Regenmengen als Arbeitsgrundlage. „Wir stellen fest, dass es immer schwieriger wird, Wetter zu planen“, sagt Nieland. Die nächsten Jahre und Jahrzehnte werden seiner Einschätzung nach sehr spannend. „Wir sind mittendrin im Klimawandel, das stellen wir anhand der langfristigen Statistiken fest“, sagt er. Immerhin seit 1900 gibt es Wetteraufzeichnungen beim Wupperverband. Und diese Daten seien auch heute noch wichtig, sagt er.