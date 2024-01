Winterversammlung in Hückeswagen Die Situation der Landwirte bleibt herausfordernd

„Nachdem die Ampel-Regierung ihre Pläne verkündet hat, waren die elf Monate vorher wie ausgelöscht“, sagte der Vorsitzende der Ortsbauernschaft Christian Felbeck in seiner Begrüßung. Auch Kreislandwirt Bernd Schnippering und der Vorsitzende der Kreisbauernschaft, Franz Bellinghausen, betonten, dass „einen praktisch nur noch dieses Thema beschäftigt“. Allerdings sei die Demonstration am Montag eine „beeindruckende Veranstaltung“ gewesen, sagte Bellinghausen. Es habe zwar kleinere Ausschreitungen gegeben, vor allem in Gummersbach, sagte Schnippering. „Ich habe von der Bühne aus gesagt, dass wir uns keinerlei Unterstützung von der AfD oder anderen Rechten wünschen. Da wurde ich von einer Gruppe von zehn bis 15 Leuten als ‚Arschloch‘ betitelt“, berichtete er. Bei allen Herausforderungen und Schwierigkeiten, die aktuell in seinem Berufsstand vorherrschten, sei eines klar: „Die werden uns garantiert nicht retten!“ Auch Ursula Jandel, die Geschäftsführerin der Kreisstelle der NRW-Landwirtschaftskammer, lobte den erfolgreichen und konstruktiven Protest in der Kreisstadt. Bemerkenswert sei der Rückhalt in der Bevölkerung. Und Bellinghausen betonte: „Landwirtschaft geht uns alle an. Aber mein Appell an die Kollegen: Reizt die Stimmung im Land nicht aus! Es ist ein Geben und Nehmen. Und mein Appell an die Politik: Habt Vertrauen in uns und unsere Arbeit.“