„Central-Park-Band-Duo“ spielt in Hückeswagen : „Simon & Garfunkel“ zum Jubiläum des Kultur-Hauses Zach

Das Duo „Central Park Band“ kommt zum zehnjährigen Bestehen des Kultur-Hauses Zach. Foto: M. de Matteis

Hückeswagen Mit drei Konzerten am Wochenende wird das zehnjährige Bestehen des Kultur-Hauses Zach gefeiert. Den Auftakt macht am Freitag, 26. November, das „Central-Park-Band-Duo“.

Genau vor zehn Jahren wurde das Kultur-Haus Zach an der Islandstraße mit der markanten Wandeltreppe vom Erdgeschoss in die erste Etage und dem Treppenturm als Blickfang nach aufwendigen Renovierungs- und Umbauarbeiten eröffnet. Die Jubiläumsfeierlichkeiten beginnen am kommenden Freitag, 26. November, mit dem Konzert des „Central-Park-Band-Duos“, das die die Songs von Simon & Garfunkel präsentiert.

Dabei handelt es sich um die Musiker Jörg Thimm und Dieter Nientiedt. „Sie begeistern das Publikum mit zwei Stimmen, die perfekt harmonieren. Unterstützt wird dies mit gefühlvoller Begleitung mit akustischen Gitarren“, versichert Detlef Bauer, Vorsitzender des Trägervereins. Es werden Songs zwischen Folk und Pop zu hören sein, die Musikgeschichte geschrieben haben, wie „Mrs. Robinson“, „Homeward bound“ oder „The Boxer“. Rock’n’Roll, Kraft, Energie und Dynamik sind die andere Seite des Repertoires von Simon & Garfunkel und des Repertoires des Duos. So werden auch Stücke wie „Baby Driver“, „The sounds of silence“ und „Call me Al!“ angestimmt. „Wir erwecken die Musik von Simon & Garfunkel zu neuem Leben“, verspechen die Musiker.

Karten zum Preis von 14 Euro gibt es im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter www.kultur-haus-zach.de zu kaufen, an der Abendkasse kosten sie 16 Euro. Aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnung gilt nun die 2G-Regel, dafür ist der Nachweis über die vollständige Impfung oder die Genesung vorzulegen. Darüber hinaus müssen die Besucher einen medizinischen Mundschutz beim Betreten tragen, der am Platz abgenommen werden kann.

Fr., 26. November, 20.30 Uhr, Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7.

(büba)