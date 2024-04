Jubilar aus Hückeswagen Elektronik-Urgestein wird 80 Jahre alt

Siegfried Burghoff hat die Entwicklung des Fernsehgeräts über Jahrzehnte mitverfolgt. Schon der Großvater hatte als Elektriker bei der RWE gearbeitet. „Mein Vater hat sich dann selbstständig gemacht, das erste Geschäft wurde 1950 eröffnet, an der Marktstraße, gegenüber der Pauluskirche“, sagt er. Seit 1955 befindet sich das Ladengeschäft am bekannten Standort an der Marktstraße 1. „Ein paar Jahre später hat mein Vater das Gebäude dann gekauft. Mein älterer Bruder Gerhard und ich sind beide in die Fußstapfen des Vaters getreten – er als Elektroinstallationsmeister mit eigenem Geschäft an der Goethestraße, ich als Radio- und Fernsehtechniker. Mein Bruder hat die ,weiße’ Ware verkauft, ich die ‚braune‘ Ware. Beide haben wir uns vor allem auch um den Service gekümmert“, erinnert Burghoff sich. Mit „brauner“ Ware ist Unterhaltungselektronik aller Art gemeint. „Ich habe mich von Anfang an auf deutsche Hersteller – Siemens, Grundig, Telefunken oder eben Metz – spezialisiert“, sagt Burghoff. Nicht zuletzt deshalb, weil er sich dann im Service von den Herstellern weiterbilden lassen konnte. „Wir konnten dann reparieren, viele der ausländischen Marken haben das nicht in der Form gemacht.“