Jugend-Woche in Hückeswagen : Sieger von „Voice of Germany“ kommt nach Scheideweg

Hückeswagen Die Landeskirchlichen Gemeinschaft plant eine Jugendwoche, und im Mittelpunkt stehen wird dabei Samuel Rösch, der Sieger von „The Voice of Germany“ von 2018 2018. Er gibt Konzerte in Schulen und ist bei den Themenabenden dabei.

Begleitet wird der „Voice of Germany“-Gewinner von seinem Gitarristen Samuel Tiede. Gemeinsam werden sie während der Schulstunden das eine oder andere Lied spielen, an manchen Schulen soll es laut Kurtz auch ein Pausenkonzert geben. Ebenfalls dabei ist Kai Günther. Der Praxisdozent am Johanneum in Wuppertal wird mit Rösch die Schulstunden an den Schulen gestalte und an den Abenden mit den Jugendlichen über folgende Themen im Dialog sein: In „Zukunft. . .mutig sein“, „. . .wissen wer ich bin“, „. . ..mit Verletzungen leben“, „. . ..dem Tod ins Auge sehen“ und „. . ..die Welt verändern“.

www.daysoffuture.info