Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen Sieben Kandidaten für Presbyteriums-Wahl

Und das auch trotz der Tatsache, dass die Gemeinde aktuell kleiner als 5000 Mitglieder geworden sei. „In diesem Fall wäre die Mindestzahl an Presbytern acht – wir hatten aber immer zehn. Und haben uns in intensiver Diskussion dafür entschieden, diese Zahl auch weiter als Ziel vorzugeben“, sagte Elvira Persian, die noch aktuelle Vorsitzende des Hückeswagener Presbyteriums am Dienstagabend bei der Gemeindeversammlung im Gemeindezentrum Lindenberg. Aus einem so einfachen wie nachvollziehbaren Grund. „Die Arbeit wird nicht weniger, und sie auf mehr Schultern zu verteilen ist sinnvoll“, sagte Elvira Persian.