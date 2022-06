Abschlussfeier in Hückeswagen : Sieben Abi-Absolventen im Berufskolleg

Sie machten erfolgreich den Abschluss (v.l.): Marvin Bach, Johanna Busch, Manuel Efremov, Tommy Lee Feth, Lena Joy Kummer und Julian Schul. Nicht im Bild: Anastasia Schönfeld. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen In einer kleinen Feier in der ehemaligen Kapelle am Berufskolleg wurden die Abschlusszeugnisse übergeben. Für ihre Lehrer hatten die Schüler besondere Geschenke vorbereitet.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Das Berufskolleg im ehemaligen Marienhospital ist keine große Schule, deswegen finden auch die Entlassfeiern eher im kleineren Rahmen statt. Wie jetzt am Freitagabend, als sechs junge Frauen und Männer – die siebte, Anastasia Schönfeld, war verhindert – ihre Abiturzeugnisse in der ehemaligen Kapelle in einer kleinen Feierstunde überreicht bekamen. Fünf Kaufleute und zwei Techniker hatten in der privaten Berufsschule in nur einem Jahr direkt nach ihrer Ausbildung die allgemeine Hochschulreife absolviert.

Eltern und Angehörige der sechs jungen Absolventen vor Ort – Marvin Bach, Johanna Busch, Manuel Efremov, Tommy Lee Feth, Lena Joy Kummer und Julian Schul – waren bei bestem Sommerwetter ebenfalls gekommen. Und die Stimmung unter den Absolventen war gelöst. Kein Wunder, hatten sie doch eine durchaus anspruchsvolle Leistung erbracht. Das sah auch Schulleiter Gunnar Mühlenstädt so. „Sie haben es in nur einem Dreivierteljahr vom Stand der Fachhochschulreife auf jenen der allgemeinen Hochschulreife geschafft“, sagte er.

Außerdem sei es für die jungen Frauen und Männern auch noch einmal ein neuerlicher Einschnitt gewesen, weil sie aus dem Beruf zurück wieder zum Lernen kommen würden. „Und bei diesem Jahrgang kam auch noch die Besonderheit durch Corona dazu – aber trotz der Pandemie bleibt das Anspruchsniveau ja das gleiche“, sagte Mühlenstädt. „Wir wollen uns bei euch für euren Einsatz in diesem für alle Beteiligten nicht leichten sondern immer wieder auch fordernden Jahr bedanken“, ergänzte Klassenlehrer Christopher Budde.

Der unverkrampfte Umgang miteinander am Berufskolleg war spürbar. Etwa als Budde zum einen den zu Beginn der Berufsschulzeit aufgenommenen Rap-Song des Jahrgangs vom Band laufen ließ. Im Anschluss lief dann noch eine Lehrer-Version dieses Songs – begleitet mit dem einen oder anderen stylischen Rap-Hoodie-Bild der Lehrer auf dem großen Bildschirm.