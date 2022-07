Zerstörungsaktion in Kammerforsterhöhe : Sicherungskasten von „Blitze“ brennt

Am Stromkasten der Tempomess-Säule in Kammerforsterhöhe ist in der Nacht zu Dienstag vermutlich Feuer gelegt worden. Foto: Feuerwehr

Kammerforsterhöhe Womöglich handelt es sich wieder um Brandstiftung in Kammerforsterhöhe. In der Nacht zu Dienstag stand der Sicherungskasten der stationären Geschwindigkeits-Messanlage in Flammen.

Die „Blitze“ an der B 237 in Kammerforsterhöhe ist womöglich erneut Ziel einer Zerstörungsaktion geworden. So stand in der Nacht zu Dienstag der Sicherungskasten der stationären Geschwindigkeits-Messanlage wenige Meter entfernt in Flammen. Nachdem die Polizei die Ermittlungen aufgenommen hatte, teilte Kathrin Popanda von der Pressestelle der Kreispolizeibehörde mit: „Nach ersten Erkenntnissen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.“

Gegen 1 Uhr hatte ein Zeuge das Feuer bemerkt und sofort bei der Leitstelle gemeldet. Wenige Minuten später rückte der Löschzug Stadt der Feuerwehr aus. „Mittels C-Rohr wurde das Feuer schnell gelöscht und der Bereich großzügig gewässert“, berichtete Sprecher Morton Gerhardus. Nach gut 30 Minuten für die Feuerwehr beendet, anschließend begann die ebenfalls alarmierte Polizei mit ihren Ermittlungen.

Die im April 2016 in Betrieb genommene „Blitze“ in Kammerforsterhöhe wird immer wieder beschädigt und sogar zerstört. Die „unendliche Geschichte“ nahm ihren Anfang im April 2017, als Unbekannte den Turm beschädigten, nachdem sie um ihn herum Benzin verteilt und entzündet hatten. Der Schaden bewegte sich im vierstelligen Bereich. Bereits das Vorgängermodell, ein „Starenkasten“, war im Oktober 2015 angezündet worden. Es folgten weitere Anschläge auf die Tempo-Messanlage, unter anderem durch Farbe, die auf das Glas vor der Kamera geschmiert worden war. Am Karnevalssamstag 2020 hatte ein Unbekannter einen Traktor mit Anhänger gestohlen und damit die stationäre Anlage umgefahren. Die Kosten für die fünfmonatige Reparatur betrug nach Mitteilung des Kreises etwa 40.000 Euro.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter ☏ 02261 81990 entgegen.

