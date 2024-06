Flüchtlinge in Hückeswagen Sicherheitsdienst soll vor allem Hilfestellung geben

Der Begriff „Sicherheitsdienst“ ist unscharf, denn laut Persian geht es eher um die Betreuung der Asylbewerber. In der Vorlage der Verwaltung zur Sitzung wird das so formuliert: „Die Mitarbeitenden des Sicherheitsdienstes sollen als Ansprechpartner und Moderator / Lotse für die verschiedenen Anliegen in den Unterkünften fungieren.“ Daneben sollen sie allerdings auch „die Einhaltung der Hausordnung sicherstellen“. Bisher sind dafür Mitarbeiter der Stadtverwaltung zuständig, und das werden sie auch bleiben. Der Sicherheitsdienst tritt nur in den späteren Nachmittagsstunden und am Abend auf den Plan, wenn die Verwaltungsmitarbeiter Feierabend haben. „Das soll das bestehende gute Miteinander bewahren“, betonte im Ausschuss Alexander Stehl als zuständiger Fachbereichsleiter im Rathaus.