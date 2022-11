Altenzentrum Johannesstift in Hückeswagen : Wenn Shetland-Pony Lotti zu Besuch kommt

Hückeswagen Einmal im Monat besucht das freundliche Shetland-Pony Lotti vom TherapieWerK Wermelskirchen das Altenzentrum Johannesstift. Es hinterlässt Pferdeäpfel, Freude und emotionale Erinnerungen an lang vergangene Zeiten.

TherapieWerKs der Reitherapeutinnen Thaïs Krings und Ursula Weishaupt. An ihren Tierbesuchsdienst wenden sich Schulen, Altenheime oder verschiedene Therapieeinrichtungen. Krings und Weishaupt sind überzeugt von der „positiven Auswirkung des Kontakts zu Pferden auf die Gesundheit und die Lebensqualität“. Die Reaktionen der Altenheim-Bewohner geben ihnen Recht. Etwa wenn eine lebenserfahrene Rollstuhlfahrerin nur mühsam und mit Tränen der Rührung in den Augen von Lotti getrennt werden kann. Behutsam, aber bestimmt wird die Bewohnerin nach einer Weile von ihrer Pflegerin am Pony vorbeigeschoben. Schließlich wollen auch noch andere Bewohner dem Tier nahekommen.

Lotti scheint der Trubel um sie herum dabei wenig auszumachen. Zeitweise ist sie so entspannt, dass sie ein paar deftige Pferdeäpfel auf dem Flur hinterlässt. Thaïs Krings und Ursula Weishaupt sind sofort zur reinigenden Stelle, während ihr Pony geduldig wartet und sich anschließend noch stoisch das Hinterteil reinigen lässt. „Lotti ist ein genügsames und freundliches Tier, obwohl sie gerade in der Pubertät ist. Das ist eher untypisch für Shetland-Ponys. Die haben sonst andere Eigenschaften“, betont Krings.

Ein Haflinger sei allerdings viel zu groß für Hausbesuche, stark pflegebedürftige Bewohner können deshalb nicht in den Genuss der Begegnung kommen. Nicht so das kleine Shetland-Pony. Dank ihrer relativ geringen Größe und ihrer unbeschlagenen Hufe ist Lotti ideal für Hausbesuche. Ihr ruhiger Charakter befähigt sie dazu, Aufzug zu fahren und die pflegebedürftigen Bewohner in ihren Zimmern zu besuchen. Zu deren großer Freude kommt Lotti direkt ans Bett, frisst den Senioren die Leckerlis aus der Hand und lässt sich auch streicheln. „Das ist eine wunderbare Abwechslung für diese Menschen. Viele haben ja nicht viel mehr als ihre vier Wände und vielleicht den Fernseher“, betont Radermacher. Für viele der älteren Menschen sei eine solche Begegnung oft mit emotionalen Erinnerungen verbunden, gerade im ländlichen Bereich. „Viele lebten in jungen Jahren auf Bauernhöfen, hatten viel Kontakt mit Tieren. Diese Bilder kommen dann wieder“, erläutert Ursula Weishaupt.