Hückeswagen in der Haushaltssicherung : Auch Politik gibt’s nicht zum Nulltarif

Da saßen sie noch alle im Ratssaal im Schloss: Die 38 Ratsmitglieder plus Bürgermeister und Verwaltungsmitarbeiter bei der konstituierenden Ratssitzung zu Beginn der aktuellen Legislaturperiode. Foto: Dörner, Hans (hdo)

Hückeswagen In der Serie zum Haushaltssicherungskonzept geht es heute um den Kostenfaktor Kommunalpolitik. Zwar erhalten die Kommunalpolitiker kein Gehalt, wohl aber eine Aufwandsentschädigung und haben auch Anspruch auf einen Verdienstausfall.

Von Brigitte Neuschäfer

Anders als Bundes- oder Landespolitiker bekommen Kommunalpolitiker kein Gehalt dafür, dass sie sich für das Wohl der Stadt und ihrer Bürger einsetzen. Sie sind eben keine Berufspolitiker, sondern leisten die durchaus aufwendige Arbeit neben ihrem Beruf in der Freizeit und im Ehrenamt. Aber auch die ehrenamtliche Arbeit gibt es nicht zum Nulltarif, sie ist vielmehr einer von vielen Kostenfaktoren im Haushalt der Stadt. Konkret: 2014, im Jahr der vorigen Kommunalwahl, gab die Stadt für die Arbeit der Ratsmitglieder und der Mitglieder in den Fachausschüssen 219.000 Euro aus. 2019 waren es rund 255.000 Euro, also gut eine Viertelmillion. Für das laufende Jahr sind knapp 242.000 Euro eingeplant.

Die Summe setzt sich zusammen aus Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern und Ersatz von Verdienstausfall. Im Rat, dem obersten Entscheidungsorgan der Stadt, sitzen aktuell 38 Ratsmitglieder aus sechs Fraktionen der örtlichen Parteien (CDU, SPD, Grüne, FDP, UWG und FaB). Sie bekommen einen monatlichen Pauschalbetrag für ihre ehrenamtliche Arbeit. In insgesamt neun Fachausschüssen werden die Entscheidungen des Rats inhaltlich vorberaten. Ihnen gehören neben Ratsmitgliedern auch Sachkundige Bürger an, die für die Teilnahme an den Sitzungen und für jährlich bis zu zwölf Sitzungen der Ratsfraktionen Sitzungsgeld bekommen. Rats- und auch Ausschussmitglieder können außerdem Verdienstausfall geltend machen, wenn Sitzungen während der Arbeitszeit stattfinden und die Arbeitgeber für diese Zeit keinen Lohn zahlen. Auch Kommunalpolitiker, die im Hauptberuf selbstständig sind, haben Anspruch auf Verdienstausfall,

Info Die Serie zum Hückeswagener HSK Die bisherigen Folgen Die Vorgeschichte des HSK.

Die Entwicklung der kommunalen Steuern im HSK-Zeitraum bis 2024. Kostenfaktor Stadtverwaltung. Die weiteren Folgen Infrastruktur in Gefahr Was kann die Stadt unter Sparzwängen nicht mehr leisten? Welche Angebote müssen gekürzt oder eingestellt werden? Die Stadtbibliothek als Fallbeispiel. Das HSK und die Pandemie Durch Corona werden auch Städte und Gemeinden finanziell enorm belastet. Gleichzeitig brechen Einnahmen weg. Was wird aus dem HSK und dem Ziel des Haushaltsausgleichs in 2024 unter drastisch veränderten Rahmenbedingungen? Eine Einschätzung von Stadtkämmerin Isabel Bever.

Weitere Posten in der Gesamtrechnung: Neben den Entschädigungen, die alle Ratsmitglieder bekommen, gibt es noch eine Aufwandsentschädigung für die beiden ehrenamtlichen Bürgermeister, die zu Beginn jeder Legislaturperiode vom Rat gewählt werden und die selbst Mitglied des Rates sind. Derzeit nehmen Cornelia Päper (CDU) und Martin Meine (SPD) diese Funktion wahr. Die ehrenamtlichen Bürgermeister unterstützen den hauptamtlichen Bürgermeister und Verwaltungschef vor allem bei seinen repräsentativen Aufgaben. Zusätzliche Aufwandsentschädigungen bekommen zudem die Fraktionsvorsitzenden und bei größeren Fraktionen mit mehr als sieben Mitgliedern auch die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Im Rat haben nur die CDU (15) und die SPD (11) mehr als sieben Mitglieder, die anderen Fraktionen sind kleiner.

Im Zusammenhang mit dem Haushaltssicherungskonzept hat die Kommunalpolitik schon 2017 erkannt, dass auch beim finanziellen Aufwand für die politischen Gremien Einsparpotenzial vorhanden ist. Beschlossen wurde deshalb damals, in der neuen Legislaturperiode den Rat zu verkleinern: Zukünftig sollen nur noch 30 Kommunalpolitiker im neuen Stadtrat sitzen. Daraus würde sich eine jährliche Einsparung von 21.000 Euro ergeben.

Ob der Rat aber wirklich schrumpft, bleibt abzuwarten, denn darüber entscheidet letztlich eben nicht der Rat selbst, sondern der Wähler am 13. September. Das hängt mit dem komplizierten „personalisierten Verhältniswahlrecht“ zusammen, das der Kommunalwahl zugrunde liegt. Dabei kann es zu sogenannten Überhangmandaten kommen, also zusätzlichen Sitzen im Rat. Aktuell gibt es sechs solcher Überhangmandate, ohne sie wäre der Rat also deutlich kleiner.

Überhangmandate entstehen dann, wenn eine Partei in den Wahlbezirken der Stadt mehr Direktmandate holt, als ihr nach dem Verhältnisausgleich vom gesamten Wahlergebnis her an Sitzen im Rat zustünden. In diesem Fall verbleiben der Partei die durch Direktmandat gewonnenen Sitze, die übrigen Parteien erhalten Ausgleichsmandate. Und schon muss eine neue Gesamt-Sitzzahl errechnet werden. Dass auch im neuen Rat wieder mehr als 30 Ratsherren und -damen sitzen, ist folglich durchaus wahrscheinlich, die geplante Kostenersparnis also alles andere als sicher, jedenfalls in dieser Höhe.