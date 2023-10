Angebote für Senioren in Hückeswagen In der Seniorenrunde bleibt niemand allein

Unter den Besuchern ist auch Horst Hellerling, dessen verstorbene Ehefrau Annemarie Gemeindeschwester war und als Gründerin des Treffens gilt. „Sie hat die Seniorenrunde vor etwa 50 Jahren ins Leben gerufen und über 20 Jahre lang geleitet“, berichtet der 94-Jährige. Seit 25 Jahren ist Birgit Bever die Hauptorganisatorin. Sie sorgt mit immer neuen, interessanten Programmpunkten für unterhaltsame Nachmittage. So berichtete etwa Leo Kleinhans, Familienmanager und in der Gemeinde für die Kinder- und Jugendarbeit zuständig, Anfang September von sich und seiner Arbeit. Beim nächsten Treffen am 16. Oktober wird Manfred Janson anhand von Bildern von seinem Aufenthalt in Saudi-Arabien erzählen (s. Info-Kasten), und zur Adventsfeier im Dezember tritt die Hückeswagener Folkband „No.4 Mill Street“ bei der Seniorenrunde im Gemeindezentrum auf.