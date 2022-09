Seniorenfeier der Stadt Hückeswagen : Senioren erlebten unterhaltsamen Nachmittag

Hückeswagen Nach dreijähriger Pause hatte die Stadt alle Bürger ab 80 Jahren eingeladen.

Der Saal des Gemeindezentrums Lindenberg füllte sich am Samstagnachmittag zusehends. Knapp 150 Hückeswagener, die das 80. Lebensjahr bereits erreicht oder überschritten haben, waren der Einladung der Stadt zum Seniorenkaffee gefolgt und verbrachten gemeinsam einen unterhaltsamen Nachmittag. „Es ist ein schönes Bild nach dreijähriger Pause“, sagte Bürgermeister Dietmar Persian mit Blick auf die gefüllten Stuhlreihen. Dieser Meinung war auch Hans Pfeiffer. Der 85-Jährige war vor neun Jahren mit seiner Frau von Remscheid nach Hückeswagen gezogen und hat hier Anschluss gefunden. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele ältere Menschen in Hückeswagen gibt“, sagte Pfeiffer.