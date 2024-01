Schwoofen im Hückeswagener Kultur-Haus Zach Beim Tanzspaß für Senioren bleibt niemand lange allein

Hückeswagen · Die Veranstaltung des Seniorennetzwerks ging am Sonntag in die zweite Runde – und lockte gut doppelt so viele Teilnehmer wie beider Premiere im Herbst.

29.01.2024 , 15:33 Uhr

Doppelt so viele Tanzfreunde waren zum zweiten Tanztee des Seniorennetzwerks ins Kultur-Haus Zach gekommen wie bei der Premiere. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Von Wolfgang Weitzdörfer

Jürgen vom Stein war glücklich. Der 79-Jährige strahlte, als er am Sonntagnachmittag im Kultur-Haus Zach eine kurze Pause machte. Eine Tanzpause. Denn zum zweiten Mal fand dort die Tanzveranstaltung für Senioren ab 60 Jahren statt. „Leider habe ich das erste Mal verpasst, aber ich freue mich total über dieses Angebot“, versicherte er. Der Hückeswagener, den es mittlerweile nach Dhünn verschlagen hat, ergänzte, dass er „leidenschaftlich gerne tanzt“, und das auch schnell. „Disco Fox zum Beispiel. Und ich habe hier ganz schnell Kontakt geknüpft und auch eine richtig gute Tanzpartnerin gefunden“, erzählte vom Stein freudestrahlend. Dann ging er wieder in den Saal und fegte mit seiner Tanzpartnerin übers Parkett. Aus den Boxen kam die passende Musik, wie schon bei der ersten Auflage von DJ Markus Saxert. „Dieses Mal hat er allerdings Tischkarten mitgebracht, auf denen die Tänzerinnen und Tänzer ihre Musikwünsche aufschreiben können. Das wird auch sehr eifrig genutzt“, sagte Elisabeth Müller vom Seniorennetzwerk, das den Tanztee veranstaltete. Sie war sehr zufrieden, denn die Zahl der Teilnehmer hatte sich zum ersten Mal nahezu verdoppelt. Tatsächlich war der Saal richtig voll, als wieder ein Oldie aus den 1960er Jahren gespielt wurde. Das Team des Kultur-Hauses backte Waffeln, und so saß etwa die Hälfte der rund 40 Besuchern an den Tischen am Rand und stärkte sich, während die andere Hälfte schwoofte. Wie Bettina Graef und ihr Lebensgefährte Thomas Hucke. Die beiden hatten den wohl längsten Anfahrtsweg, waren sie doch aus Essen in die Schloss-Stadt gekommen. „Wir haben meine Tante besucht, die hier wohnt. Aber sie hat uns gesagt, dass es diesen Tanztee heute gibt“, berichtete Bettina Graef. „Wir sind leidenschaftliche Tänzer.“ Daher würden sie definitiv wiederkommen. Auch wenn noch kein neuer Termin feststeht, wie Elisabeth Müller sagte. „Aber es wird auf jeden Fall einen geben.“

(büba)