Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen „Sekt und Suppe“ zur Jubelkonfirmation

Dementsprechend gut war die Stimmung im Saal. Im Gemeindezentrum ging es um das Miteinander, um das Gespräch und darum, alte Zeiten wieder ein wenig lebendig werden zu lassen. Gerade dann, wenn sie so lange her waren, wie etwa bei Alfred Peters und dem Ehepaar Manfred und Elli Vesper. Das Trio war als etwa 14-Jährige vor 75 Jahren in der Pauluskirche vom damaligen Pfarrer Hasenburg konfirmiert worden. „Man sieht sich teilweise nach so vielen Jahren wieder einmal, und wir haben schon beschlossen, dass wir noch bis zum 80-Jährigen in fünf Jahren durchhalten werden“, sagte Alt-Bürgermeister Manfred Vesper schmunzelnd.