Natur- und Erlebnispädagogik in Hückeswagen : Auf der Suche nach den eigenen Wurzeln

Grit Glöckner-Kolodziej arbeitet auf dem Herzwurzelhof in Maisdörpe bei Dreibäumen viel mit Tieren, darunter auch Schafe.Vor allem bei den jüngeren Besuchern sind sie sehr beliebt. Foto: Jürgen Moll

Maisdörpe Seit zehn Jahren gibt es bei Dreibäumen den Herzwurzelhof. Grit Glöckner-Kolodziej arbeitet dort seit etwa zehn Jahren mit Menschen und Tieren.

Zehn Jahre sind ein Zeitraum, in dem sich viele Dinge verändern können. Grit Glöckner-Kolodziej kann mit ihrem Herzwurzelhof ein Lied davon singen. „Vor etwa zehn Jahren habe ich mit Natur- und Erlebnispädagogik gestartet. Das mache ich heute nur noch vereinzelt. Mein Schwerpunkt hat sich in den zehn Jahren doch ein wenig weg von der Arbeit mit Kindern hin zu Erwachsenen verlagert“, sagt sie. Die gelernte Kauffrau ist heute Coach, tiergestützte Therapeutin, Trainerin für Entspannung und Stressregulation sowie Tierpädagogin. Auf dem elterlichen Hof in Maisdörpe hat sich die 49-Jährige mit dem Herzwurzelhof ihren Traum erfüllt.

Der Name kommt eigentlich aus der Botanik, erzählt Grit Glöckner-Kolodziej. „Es gibt flach- und tiefwurzelnde Bäume. Und es gibt die sogenannten Herzwurzler – die Linde ist etwa so einer. Die Wurzel sieht aus wie ein Herz.“ Gewählt habe sie den Begriff aber weniger aus botanischen als aus emotionalen Gründen. „Ich mache das, was ich auf dem Hof mache, mit ganzem Herzen. Gleichzeitig ist das Bedürfnis des Menschen, zu wissen, wo seine Wurzeln sind, sehr groß“, sagt die 49-Jährige.

Info Weiterbildung auf dem Herzwurzelhof Weiterbildung Ab diesem Jahr bietet Grit Glöckner-Kolodziej auf dem Herzwurzelhof auch Weiterbildungen an. „Die erste startet im Mai. Da sie im Freien stattfindet, bin ich auch guter Dinge, dass sie tatsächlich stattfinden kann“, sagt sie. Zielgruppe Die Weiterbildung richtet sich an Menschen im sozialen Bereich. Zudem ist sie berechtigt für den Bildungsscheck und die Bildungsprämie. Es sind noch einige Plätze frei. www.herzwurzelhof.com

Außerdem sei der Mensch genauso stark mit der Welt verbunden, wie die Bäume untereinander im Erdreich mit ihren Wurzeln. Auch wenn der moderne Mensch sich dessen oft gar nicht mehr bewusst sei. „Wir haben das im Alltag und der hektischen Welt verlernt“, sagt Grit Glöckner-Kolodziej. Wenn man sich dessen wieder vergegenwärtige, könne man auch wieder größere Wertschätzung für die Natur entwickeln. „Und nicht zuletzt sehnt sich der Mensch doch auch danach, irgendwo Wurzeln zu schlagen“, ergänzt die 49-Jährige.

Das können die Besucher des Herzwurzelhofs erfahren, im Rahmen unterschiedlicher Angebote in drei Bereichen. „Zum einen ist es der Bereich des Coachings, in dem ich entweder einzelne Personen oder Paare begleite“, erläutert Grit Glöckner-Kolodziej. Dann gebe es die tier- und naturgestützte Intervention, in der sie mit unterschiedlichen Einrichtungen aus der Altenpflege, der Behindertenarbeit oder der Suchtberatung zusammenarbeite. Und außerdem sei der Hof ein sogenannter außerschulischer Lernort mit der offiziellen Zertifizierung „Schule der Zukunft – Bildung für nachhaltige Erziehung“.

Was den Herzwurzelhof besonders auszeichne, sei die Vielzahl an Tieren, die dort lebten – und die auch in allen Arbeitsbereichen mit vorkommen würden. „Auf dem Hof sind Schweine, Hühner, Schafe und Esel“, zählt die Hückeswagenerin auf. Sie merke immer wieder, wie heilsam die Natur und die Tiere auf die Menschen wirkten. „Es ist ein großer Bereich meiner Arbeit, die Tiere wirken auf das Nervensystem beruhigend.“ Das sei vor allem im Coaching-Bereich so. Aber auch in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung seien die Tiere sehr wichtig. „Diese Menschen arbeiten dann ganz konkret und sinnstiften mit den Tieren.“ Gleiches gilt für Kinder und Jugendliche, mit denen sie nach wie vor arbeite. „Diese können auf diese Weise auf dem Hof Selbstwirksamkeitserfahrungen sammeln, die sie vielleicht sonst in ihrem Zuhause nicht bekommen“, sagt Grit Glöckner-Kolodziej. Sie würden so erleben, dass die Tiefschläge des Lebens sie auch nicht aus der Bahn werfen würden.