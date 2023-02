Pauluskirche in Hückeswagen Ein Jahr Gebete für den Frieden

Es ist traurig, dass es überhaupt soweit hat kommen müssen: Seit einem Jahr findet jeden Freitagabend in der evangelischen Pauluskirche ein ökumenisches Friedensgebet statt. Am vergangenen Freitag schon zum 52. Mal. Hintergrund ist Krieg in der Ukraine, der vor fast genau einem Jahr Russland angezettelt wurde. Spontan hatte die Evangelische Kirchengemeinde in der Schloss-Stadt einen Tag nach Kriegsbeginn am 25. Februar 2022, zum Friedensgebet in die Pauluskirche eingeladen.