Corona in Hückeswagen : Oberberg überschreitet kritischen Corona-Wert

Wie in Köln dürfen sich auch in Oberberg ab sofort in der Öffentlichkeit außerhalb von Familien und Personen zweier Hausstände nur noch Gruppen von höchstens fünf Personen treffen. Foto: dpa/Oliver Berg

Hückeswagen Die Zahl der Infizierten klettert weiter. Am Donnerstag wurde überschritt der Sieben-Tage-Inzidenzwert die kritische Marke von 50. Deshalb gelten im Kreisgebiet neue Einschränkungen.

Dann ging es doch sehr schnell: War der Inzidenzwert – die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage – im Oberbergischen Kreis vor einer Woche gegen den Trend wieder etwas zurückgegangen, stieg er danach immer weiter an. Die erste kritische Marke von 35 war Anfang der Woche erreicht, am Donnerstag stieg er auf 53,3 und damit über die 50er-Marke.

Die Zahlen in den 13 Kommunen machen deutlich, dass sich immer mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben, wobei Hückeswagen mit aktuell drei Erkrankten die wenigsten Fälle aufweist. Allerdings war das in der Schloss-Stadt eine Zunahme innerhalb eines Tages um zwei. In Radevormwald stieg die Zahl um einen auf nunmehr sieben. Die meisten Fälle hat das Kreisgesundheitsamt für Gummersbach mit 65 registriert, danach folgen Lindlar (29) und Waldbröl. (20). Wipperfürth hat acht. Weil der Schwellenwert von 35 bereits überschritten wurde, stellte der Kreis am Montag die Gefährdungsstufe 1 für das Kreisgebiet fest, berichtete Jessica Schöler von der Pressestelle des Kreises. Seit Donnerstag gilt nun die Gefährdungsstufe 2, womit ab heute, Freitag, eine aktualisierte Allgemeinverfügung verbindend für alle Menschen in Oberberg ist. „Die Feststellung dieser Gefährdungsstufe kann erst aufgehoben werden, wenn die Sieben-Tages-Inzidenz über einen Zeitraum von sieben aufeinanderfolgenden Tagen unter 50 liegt“, stellt Jessica Schöler klar.