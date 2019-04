Einweihung und Taufe: Segler-Vereinigung stößt auf Neubau und neues Boot an

Käfernberg Nach gut zweijähriger Bauzeit inklusive Eigenleistungen weihte die Segler-Vereinigung Wuppertal (SVWu) am Samstag ihren Neubau in Käfernberg ein. Ebenso wurde ein neues Boot des Typs J70 getauft, das zu Trainingszwecken angeschafft wurde.

Die neuen Dusch- und Umkleideräume erfüllen ihren Zweck, im Jugendraum steht bereits ein Kicker, und die große Werkstatt für Segelboote ist fertig eingerichtet. Nach zweijähriger Bauzeit hatte die Segler-Vereinigung Wuppertal (SVWu) am Samstag zur Einweihung ihres Neubaus auf dem Vereinsgelände in Käfernberg an der Bever-Talsperre eingeladen. „Wir sind sehr stolz. Es ist ein Meilenstein für den Verein“, betonte Vorsitzende Sabine Isringhaus. Viel Kraft, Nerven und Ausdauer habe das Projekt erfordert. „Wir haben viel in Eigenarbeit gemacht, das dauert natürlich“, fügte sie hinzu.